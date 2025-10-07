Flop del bando sul turismo in Sicilia | più tempo per 135 milioni

Sul piatto c’era una cifra enorme, 135 milioni che dovevano servire a ristrutturare, ampliare e in definitiva a rivoluzionare la mappa degli alberghi siciliani. Ma dopo tre mesi dalla pubblicazione del bando, e a pochi giorni dalla scadenza, a farsi avanti erano stati una decina di imprenditori in tutto. Le domande ricevute dall’Irfis, che gestisce l’iter per contro dell’assessorato al Turismo,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

