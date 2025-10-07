Un centinaio di persone riunite in piazza San Carlo, in pieno centro a Milano, per ricordare le vittime dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Intorno ai partecipanti alla manifestazione, organizzata dagli Amici di Israele, un cordone di polizia per evitare possibili tensioni con i Pro-Pal. Tante le bandiere di Israele e i cartelli tra cui "7 ottobre: no al negazionismo", "Liberate gli ostaggi per cessare il fuoco", "Volete la pace e liberate gli ostaggi". E ancora: “Free Gaza from Hamas" e “Prima del 7 ottobre il cessate il fuoco c'era". I partecipanti hanno acceso dei lumini e osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del 7 ottobre e chiedere la liberazione degli ostaggi ancora in mano ad Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Flashmob degli Amici di Israele in centro a Milano: cordone della polizia attorno ai manifestanti