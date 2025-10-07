Si sono impegnati nella demolizione sociologi, attivisti politici, nostalgici degli anni Settanta e snob assortiti ma non ce l'hanno fatta: gli anni Ottanta restano popolari, amati, quasi utopici per il loro ottimismo e i colori sgargianti, e anzi più ci si allontana da loro (e si guarda al contemporaneo davvero inquietante) e più gli anni del pop col rimmel, delle acconciature cotonate e dell'Occidente saldo e gaudente (almeno nei sogni) vincono e stravincono. Non (solo) nel cuore di chi c'era, pure in quelli dei giovani che, come la maggior parte di chi è protagonista o ha lavorato dietro le quinte del musical «Flashdance» - in arrivo al Teatro Nazionale dal 9 ottobre al 17 gennaio - vedono in essi «un'epoca irripetibile». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flashdance, un musical da anni Ottanta