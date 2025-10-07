Flashdance un musical da anni Ottanta
Si sono impegnati nella demolizione sociologi, attivisti politici, nostalgici degli anni Settanta e snob assortiti ma non ce l'hanno fatta: gli anni Ottanta restano popolari, amati, quasi utopici per il loro ottimismo e i colori sgargianti, e anzi più ci si allontana da loro (e si guarda al contemporaneo davvero inquietante) e più gli anni del pop col rimmel, delle acconciature cotonate e dell'Occidente saldo e gaudente (almeno nei sogni) vincono e stravincono. Non (solo) nel cuore di chi c'era, pure in quelli dei giovani che, come la maggior parte di chi è protagonista o ha lavorato dietro le quinte del musical «Flashdance» - in arrivo al Teatro Nazionale dal 9 ottobre al 17 gennaio - vedono in essi «un'epoca irripetibile». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: flashdance - musical
La stagione del Teatro Nazionale. Si decolla con Flashdance-il Musical. Poi cantano Concato e Branduardi
Flashdance Il Musical: idee, passione, amarcord e...backstage
Flashdance, dal 9 ottobre il musical a Milano
> #CompagniaDellaRancia #FLASHDANCEIlMusical #Heart #MauroSimone #TeatroNazionaleItalianaAssicurazioniMilano - X Vai su X
Caltanissetta. La nissena Vittoria Sardo protagonista del Musical Flashdance a Milano. Vai su Facebook
Flashdance, musical della Compagnia della Rancia con Vittoria Sardo e la regia di Mauro Simone - Nel ruolo della protagonista Alex Owens, giovane saldatrice con il sogno di diventare ballerina professionista (interpretata nel film da Jennifer Beals) c’è Vittoria Sardo, 25 anni, forte di un solido ... Si legge su mentelocale.it
WHAT A FEELING! FLASHDANCE – IL MUSICAL SOLO A MILANO, DEBUTTO IL 9 OTTOBRE 2025 AL TEATRO NAZIONALE IN SCENA FINO AL 17 GENNAIO 2026 - com) Milano, 3 ottobre 2025 – Debutta il 9 ottobre FLASHDANCE – Il Musical, il nuovo spettacolo che illuminerà l’apertu ... Segnala mi-lorenteggio.com