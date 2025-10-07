Fiumicino si Affida | al via la terza edizione del progetto

Fiumicino, 7 ottobre 2025 – Il Comune di Fiumicino, in accordo con la ASL Roma 3, presenta la terza edizione di “Fiumicino si Affida”, il percorso formativo gratuito promosso dal Servizio Distrettuale per l’affido familiare per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’ affidamento e della solidarietà familiare. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino, e sovvenzionata dalla Regione Lazio, si terrà presso la sede del C.F.P. in Via Copenaghen 51, nella zona di Parco Leonardo, quartiere “Le Pleiadi”. Cinque gli incontri previsti per i giorni: 30 ottobre, 4 novembre, 13 novembre, 27 novembre e 4 dicembre, dalle ore 18. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it