Fisdir l’Italia in Australia per i mondiali Virtus | partiti da Fiumicino 22 azzurri
Fiumicino, 7 ottobre 2025 – La Nazionale Italiana di atletica leggera della Fisdir ( Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) è partita ieri dall’aeroporto di Roma Fiumicino, via San Francisco, per Brisbane dove dall’8 al 15 ottobre parteciperà all’11ma edizione dei Campionati mondiali di atletica Virtus che tornano in Australia dopo 20 anni. L’evento, uno dei più attesi del calendario paralimpico mondiale, è organizzato da Sport Inclusion Australia e Queensland Athletics e vedrà la partecipazione di oltre 300 atleti con disabilità intellettiva. Accolti nell’area check-in di Fiumicino dal personale di Adr Assistance e poi accompagnati fino all’imbarco, i 22 azzurri selezionati dalla Fisdir saranno impegnati in Australia nelle diverse discipline dell’atletica leggera: dalle gare di corsa ai salti, fino ai lanci. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
