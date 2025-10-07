Fisco in convegno Roma confronto Manageritalia-Leo su priorità in vista della manovra

(Adnkronos) – E’ stato un’occasione di confronto tra istituzioni, mondo imprenditoriale e rappresentanze manageriali sulle priorità fiscali e sociali da affrontare nella prossima Legge di Bilancio e nelle future politiche pubbliche l’incontro “Fisco e welfare: proposte per una nuova stagione di crescita”, che ha visto a Roma dialogare Manageritalia e il viceministro dell’Economia Maurizio Leo. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fisco, in convegno Roma confronto Manageritalia-Leo su priorità in vista della manovra

In questa notizia si parla di: fisco - convegno

Casa e fisco al centro del Convegno Legali Confedilizia: «Occorre incentivare gli affitti»

Segnaliamo! Convegno ARTE, DIRITTO E FISCO ? Venerdì 3 ottobre 2025 dalle 15.00 alle 18.30 Fondazione Querini Stampalia — Auditorium Campo Santa Maria Formosa, Castello 5252, Venezia Per iscriversi https://docs.google.com/forms/d/e/1 - facebook.com Vai su Facebook

Frontalieri tra Italia e Svizzera: fisco, previdenza e accordi bilaterali al centro del convegno online dell'Insubria 7 ottobre, ore 14.30 Partecipazione gratuita http://uninsubria.it/webinar-frontalieri… #uninsubria #Frontalieri #ItaliaSvizzera - X Vai su X

Fisco, in convegno Roma confronto Manageritalia-Leo su priorità in vista della manovra - E' stato un’occasione di confronto tra istituzioni, mondo imprenditoriale e rappresentanze manageriali sulle priorità fiscali e sociali da affrontare nella prossima Legge di Bilancio e nelle future po ... Scrive msn.com

Al via confronto su crisi d'impresa e rapporti con il fisco - "Le strategie in materia di crisi d'impresa e di rapporti con il fisco" è il tema del seminario di studi giuridici ed economici nell'Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno a Ischia promosso da IUM ... Secondo ansa.it