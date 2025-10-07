Fisco in convegno Roma confronto Manageritalia-Leo su priorità in vista della manovra

Ildifforme.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E’ stato un’occasione di confronto tra istituzioni, mondo imprenditoriale e rappresentanze manageriali sulle priorità fiscali e sociali da affrontare nella prossima Legge di Bilancio e nelle future politiche pubbliche l’incontro “Fisco e welfare: proposte per una nuova stagione di crescita”, che ha visto a Roma dialogare Manageritalia e il viceministro dell’Economia Maurizio Leo. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

fisco in convegno roma confronto manageritalia leo su priorit224 in vista della manovra

© Ildifforme.it - Fisco, in convegno Roma confronto Manageritalia-Leo su priorità in vista della manovra

In questa notizia si parla di: fisco - convegno

Casa e fisco al centro del Convegno Legali Confedilizia: «Occorre incentivare gli affitti»

fisco convegno roma confrontoFisco, in convegno Roma confronto Manageritalia-Leo su priorità in vista della manovra - E' stato un’occasione di confronto tra istituzioni, mondo imprenditoriale e rappresentanze manageriali sulle priorità fiscali e sociali da affrontare nella prossima Legge di Bilancio e nelle future po ... Scrive msn.com

Al via confronto su crisi d'impresa e rapporti con il fisco - "Le strategie in materia di crisi d'impresa e di rapporti con il fisco" è il tema del seminario di studi giuridici ed economici nell'Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno a Ischia promosso da IUM ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fisco Convegno Roma Confronto