Firmato un Protocollo d’intesa tra Sviluppo Lavoro Italia e ASSTRA per sviluppare nuove competenze nel settore del trasporto pubblico locale

Paola Nicastro (Presidente Sviluppo Lavoro Italia): “Lo scopo è dare una risposta concreta alle trasformazioni che stanno interessando il tpl” Andrea Gibelli (Presidente ASSTRA): “Un’alleanza strategica per rafforzare le competenze dei lavoratori, l’occupazione e l’innovazione nel settore dei traspo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

