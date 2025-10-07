Firenze viaggiava con documenti falsi dopo non essere rientrato in carcere da un permesso premio | preso
Un cittadino bosniaco di 53 anni è stato arrestato a Firenze per evasione e possesso di documenti falsi durante un controllo della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: firenze - viaggiava
Treno 18509 (VIAREGGIO -FIRENZE SMN) viaggia con +31' #treni - X Vai su X
111 nuovi autobus pronti a viaggiare per tutto il Paese! Questa settimana a Cosenza, la presentazione della nuova flotta di BusItalia, per collegare la Calabria a Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Parma, Padova, Pisa e Firenze: mezzi moderni, sicuri - facebook.com Vai su Facebook
Rintracciato con documenti falsi dopo essere evaso dal carcere - In permesso premio per due giorni, non avrebbe fatto più rientro alla struttura pratese ... Come scrive nove.firenze.it
Trovato con documenti falsi dopo essere evaso dal carcere: arrestato un 53enne a Firenze - Nella mattinata di giovedì 2 ottobre, il Reparto Prevenzione Crimine Toscana durante un posto di controllo in ... Scrive 055firenze.it