Firenze, 7 ottobre 2025 - Fondazione Ant organizza a Firenze un corso base per caregiver che assistono a domicilio un proprio caro. Il 16 ottobre partirà il nuovo corso base per caregiver che assistono a domicilio un proprio caro, organizzato da Fondazione Ant. Il corso si terrà nella sede della Delegazione Ant Firenze, in via san Donato 3840, è gratuito ed è realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, che sostiene le attività di Fondazione Ant dal 2000 e garantisce per quest’anno lo stipendio di un medico dell’equipe di assistenza domiciliare di Ant a Firenze. Il corso è frutto dell’esperienza di 30 anni di Ant nell’area fiorentina (e 47 anni a livello nazionale), nell’ambito dell’assistenza domiciliare gratuita e specializzata al malato oncologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, torna il corso gratuito per caregiver di Fondazione Ant