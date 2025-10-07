Firenze torna il corso gratuito per caregiver di Fondazione Ant
Firenze, 7 ottobre 2025 - Fondazione Ant organizza a Firenze un corso base per caregiver che assistono a domicilio un proprio caro. Il 16 ottobre partirà il nuovo corso base per caregiver che assistono a domicilio un proprio caro, organizzato da Fondazione Ant. Il corso si terrà nella sede della Delegazione Ant Firenze, in via san Donato 3840, è gratuito ed è realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, che sostiene le attività di Fondazione Ant dal 2000 e garantisce per quest’anno lo stipendio di un medico dell’equipe di assistenza domiciliare di Ant a Firenze. Il corso è frutto dell’esperienza di 30 anni di Ant nell’area fiorentina (e 47 anni a livello nazionale), nell’ambito dell’assistenza domiciliare gratuita e specializzata al malato oncologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - torna
1 settembre.dopo 50 anni “Lo Squalo” torna al cinema a Firenze
La grande atletica torna a Firenze con il Pegaso Meeting
Torna il Firenze Jazz Festival: oltre 100 artisti e 30 appuntamenti dal 2 al 14 settembre
Dal a Firenze torna il festival di cinema ed eventi FILM Middle East NOW che ti fa scoprire il attraverso le storie di chi ci vive. Al Cinema La Compagnia e al Cinema Astra, film imperdibili e tanti ospiti speciali, con un fo - facebook.com Vai su Facebook
Roma, a Firenze torna Dybala: certezza dal dischetto https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/04/news/roma_a_firenze_torna_dybala_certezza_dal_dischetto-424890500/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Firenze, corso gratuito per riparazione di veicoli e autoarticolati - Organizzato da Formatica Scarl e finanziato dalla Regione Toscana, è rivolto a maggiorenni disoccupati o inattivi. Lo riporta lanazione.it
Unifi, torna il corso che forma i future planner - È l'obiettivo della seconda edizione di Navigare il futuro, il corso di alta formazione promosso ... Segnala ansa.it