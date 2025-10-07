Firenze | sequestrati oltre 19mila accessori di moda contraffatti
La Guardia di Finanza di Firenze ha condotto una nuova e significativa operazione nel contrasto alla contraffazione, culminata nel sequestro di oltre 19.000 accessori metallici recanti il logo falsificato di una nota casa di moda italiana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
