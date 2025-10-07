Firenze sequestrati oltre 19mila accessori contraffatti
La guardia di finanza di Firenze ha sequestrato più di 19mila accessori metallici con il logo contraffatto di una nota maison italiana. L'operazione del 2° Nucleo Operativo Metropolitano ha portato all'individuazione di un sito logistico e produttivo gestito da un cittadino straniero, dove i pezzi venivano stoccati e confezionati. Il responsabile è stato denunciato e sono in corso accertamenti sui canali di approvvigionamento e distribuzione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: firenze - sequestrati
Truffe Pnrr: 35 denunciati, sequestrati 3 milioni di euro. Anche a Firenze e a Empoli
Firenze, controlli antidroga: sequestrati mezzo chilo di cocaina e 35mila euro in contanti
Borse e accessori contraffatti, 5000 articoli sequestrati a Firenze
Sequestrati 700 indumenti contraffatti per bambini | Cronaca FIRENZE - facebook.com Vai su Facebook
#Firenze, blitz della Guardia di Finanza: sequestrati oltre 5mila oggetti contraffatti https://055firenze.it/art/236369/Firenze-blitz-della-GdF-sequestrati-oltre-5mila-oggetti-contraffatti-alle-porte-della-citt… - X Vai su X
Firenze, sequestrati dalla guardia di finanza oltre 19mila accessori contraffatti - Sequestrati dalla guardia di Firenze oltre 19mila accessori metallici, che riportavano il logo contraffatto di una nota maison di lusso italiana. Segnala gonews.it
Firenze, nuovo blitz della finanza: sequestrati oltre 19mila accessori contraffatti - Stavolta, le Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, su impulso del Comando Provinciale e in ... Secondo 055firenze.it