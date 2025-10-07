La guardia di finanza di Firenze ha sequestrato più di 19mila accessori metallici con il logo contraffatto di una nota maison italiana. L'operazione del 2° Nucleo Operativo Metropolitano ha portato all'individuazione di un sito logistico e produttivo gestito da un cittadino straniero, dove i pezzi venivano stoccati e confezionati. Il responsabile è stato denunciato e sono in corso accertamenti sui canali di approvvigionamento e distribuzione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Firenze, sequestrati oltre 19mila accessori contraffatti