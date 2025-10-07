Firenze salgono a tre i licei occupati a sostegno di Gaza La protesta anche al Pascoli
Firenze, 7 ottobre 2025 – Salgono a tre le scuole occupate a Firenze. Dopo il Michelangiolo e il Machiavelli-Capponi, alla lista si aggiunge anche il Pascoli. Stamani, 7 ottobre, gli studenti hanno occupato la sede centrale di viale Don Minzoni, mentre nelle succursali la didattica prosegue. Gli alunni del liceo hanno diffuso un comunicato in cui spiegano di aver aderito all’appello “Blocchiamo tutto” lanciato dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla e ribadiscono il loro sostegno al popolo palestinese, rivendicando l’occupazione come forma di resistenza “potente e non violenta”, per mantenere alta l’attenzione sul conflitto in Medio Oriente e denunciare quella che definiscono la “complicità del governo Meloni, il quale è il terzo principale fornitore di armi ad Israele”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
