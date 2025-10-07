Firenze reclutava terroristi sul web | fermato 15enne tunisino

Imolaoggi.it | 7 ott 2025

Il giovane trunisino è indagato per i reati di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e porto di armi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

firenze reclutava terroristi webReclutava terroristi sul web, fermato 15enne - Ha soltanto 15 anni il ragazzo tunisino fermato dai poliziotti della Digos di Firenze insieme ai militari della Stazione dei carabinieri di Montepulciano (Siena) in esecuzione della misura cautelare ... Segnala poliziadistato.it

