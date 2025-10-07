Firenze presentazione del libro la ‘Viagrola’ al Teatro Niccolini
Firenze, 7 ottobre 2025 – Giovedì 9 ottobre alle 18 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3) sarà presentato il volume Viagrola. Romanzo goliardico eroticissimo, a cura del Dopolavoro Goliardico Fiorentino. Interverranno Franco Legni, Nicola Mondaini, Fabrizio Morviducci e Alessandro Calonaci. Introduce Antonio Pagliai, curatore del ciclo ‘Niccolitudini’, le presentazioni che non annoiano e durano poco. Il libro, rilettura in chiave umoristica della Mandragola di Niccolò Machiavelli, è una satira che sbeffeggia politica, società e costumi attuali, travestiti nel finto Medioevo in cui è ambientata la storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - presentazione
Presentazione del volume "La storia di Firenze fra Bruni e Machiavelli" curato da Paolo Ponzù Donato
Firenze, presentazione del libro di Marco Vichi al Teatro Niccolini
Firenze, presentazione del libro 'Visti da molto vicino' alle Murate
In diretta streaming l’evento di presentazione della XXV edizione de I Colloqui Fiorentini: Martedì 14 ottobre, ore 10:30 – 12:00 presso il Teatro Le Laudi di Firenze Guarda in diretta: https://youtube.com/live/8rGjYYxSKes?feature=share Un’occasione unica, - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, presentazione del libro la ‘Viagrola’ al Teatro Niccolini - Firenze, 7 ottobre 2025 – Giovedì 9 ottobre alle 18 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3) sarà presentato il volume Viagrola. Riporta lanazione.it