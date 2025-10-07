Firenze presentazione del libro la ‘Viagrola’ al Teatro Niccolini

Firenze, 7 ottobre 2025 – Giovedì 9 ottobre alle 18 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3) sarà presentato il volume Viagrola. Romanzo goliardico eroticissimo, a cura del Dopolavoro Goliardico Fiorentino. Interverranno Franco Legni, Nicola Mondaini, Fabrizio Morviducci e Alessandro Calonaci. Introduce Antonio Pagliai, curatore del ciclo ‘Niccolitudini’, le presentazioni che non annoiano e durano poco. Il libro, rilettura in chiave umoristica della Mandragola di Niccolò Machiavelli, è una satira che sbeffeggia politica, società e costumi attuali, travestiti nel finto Medioevo in cui è ambientata la storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

