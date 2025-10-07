Firenze la sezione G dell’agrario festeggia i 40 anni dal diploma

Firenze, 7 ottobre 2025 – Stessi scherzi, stesse risate. A quarant’anni di distanza dal diploma, gli ex studenti della sezione G dell’Istituto tecnico agrario di Firenze (anni 1980-1985) si sono ritrovati per celebrare insieme un traguardo importante. Sabato scorso, al Chiokino di viale dei Mille, si è svolto un evento che ha riportato indietro nel tempo il gruppo storico: Ciolli, Parigi, Fontanelli, Serrotti, Polverosi, Borgi, Messeri, Conti, Stefani, Guerzoni, Mappa, Del Lungo, Pacini, Donatini, Bettini, Martini e Latini. “Compagni di classe? Siamo una famiglia”. L’amicizia inossidabile degli ex alunni del Saffi dura da 60 anni Ricordi ed episodi di gioventù sono tornati a galla, come quando la “classe reietta” – così veniva soprannominata – fu trasferita nell’aula seminterrata tra palestra e laboratorio di chimica, “per tenerli meglio sotto controllo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

