Firenze la sezione G dell’agrario festeggia i 40 anni dal diploma
Firenze, 7 ottobre 2025 – Stessi scherzi, stesse risate. A quarant’anni di distanza dal diploma, gli ex studenti della sezione G dell’Istituto tecnico agrario di Firenze (anni 1980-1985) si sono ritrovati per celebrare insieme un traguardo importante. Sabato scorso, al Chiokino di viale dei Mille, si è svolto un evento che ha riportato indietro nel tempo il gruppo storico: Ciolli, Parigi, Fontanelli, Serrotti, Polverosi, Borgi, Messeri, Conti, Stefani, Guerzoni, Mappa, Del Lungo, Pacini, Donatini, Bettini, Martini e Latini. “Compagni di classe? Siamo una famiglia”. L’amicizia inossidabile degli ex alunni del Saffi dura da 60 anni Ricordi ed episodi di gioventù sono tornati a galla, come quando la “classe reietta” – così veniva soprannominata – fu trasferita nell’aula seminterrata tra palestra e laboratorio di chimica, “per tenerli meglio sotto controllo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - sezione
Sabato di trekking con il Green Office: il Pratomagno, dove la Toscana abbraccia il cielo! Evento sul territorio dell'iniziativa promossa dalla RUS Climbing for climate organizzato con gli amici del CAI Sezione di Firenze.. ?Incontri speciali durante il - facebook.com Vai su Facebook
"#TiPortaFirenze" È disponibile l’aggiornamento dell’app IF – Infomobilità Firenze. Dopo l’installazione sarà possibile condividere le corse tramite la sezione "Ti Porta Firenze", nel rispetto delle condizioni previste per l’agevolazione. Info: https://bit.ly/475dVN - X Vai su X