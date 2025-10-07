Firenze il GPS di un telefono rubato porta la Polizia a un’auto con 13 cellulari e 3 pc | beccato un 28enne

Un 28enne senegalese è stato denunciato per ricettazione dopo il ritrovamento di telefoni e computer rubati a Firenze grazie al GPS. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Firenze, il GPS di un telefono rubato porta la Polizia a un’auto con 13 cellulari e 3 pc: beccato un 28enne

In questa notizia si parla di: firenze - telefono

Un telefono, un gettone e un numero da ricordare a memoria, ecco quanto bastava per mettersi in contatto con il mondo attraverso una cabina telefonica. A Firenze, ad oggi, si contano 170 impianti di telefonia pubblica ancora attivi, tutti saranno coinvolti dal pr - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, il GPS di un telefono rubato porta la Polizia a un’auto con 13 cellulari e 3 pc: beccato un 28enne - Un 28enne senegalese è stato denunciato per ricettazione dopo il ritrovamento di telefoni e computer rubati a Firenze grazie al GPS. Secondo virgilio.it

Firenze, scoperto un deposito di materiale elettronico grazie al gps di un telefono rubato: denunciato un 28enne - Da un controllo esterno, gli agenti hanno notato la presenza, all’interno del veicolo segnalato, di diversi telefoni apposti nel taschino posteriore del sedile anteriore. Da 055firenze.it