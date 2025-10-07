Firenze il GPS di un telefono rubato porta la Polizia a un’auto con 13 cellulari e 3 pc | beccato un 28enne

Un 28enne senegalese è stato denunciato per ricettazione dopo il ritrovamento di telefoni e computer rubati a Firenze grazie al GPS. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

