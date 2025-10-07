Firenze il 12 ottobre visite gratuite e passaggi ‘segreti’ a Palazzo Medici Riccardi
Firenze, 7 ottobre 2025 - In occasione della Domenica di Carta 2025, iniziativa promossa dal Ministero della cultura per valorizzare il patrimonio di carta custodito nelle biblioteche e negli archivi dello Stato, le biblioteche di Palazzo Medici Riccardi aprono letteralmente le porte al grazie pubblico. Grazie alla sinergia tra la Città Metropolitana di Firenze e la Biblioteca Riccardiana, e in collaborazione con Fondazione MUS.E, domenica 12 ottobre la Biblioteca Riccardiana e la Biblioteca Moreniana potranno essere scoperte dal grande pubblico. L’appuntamento è con ben tre visite speciali, che prenderanno il via dal nucleo originario del palazzo, quale appunto il cortile di Michelozzo, e poi proseguiranno tra le sale del percorso museale, fino a giungere alla Biblioteca Riccardiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
