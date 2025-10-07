Firenze | dormiva in un auto rubata negli slip nascondeva cocaina 23enne arrestato

Firenzepost.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze Oltrarno hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne di origine marocchina, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze dormiva in un auto rubata negli slip nascondeva cocaina 23enne arrestato

© Firenzepost.it - Firenze: dormiva in un auto rubata, negli slip nascondeva cocaina. 23enne arrestato

In questa notizia si parla di: firenze - dormiva

Firenze, furto nella villa di Denis Verdini: derubato mentre dormiva

firenze dormiva auto rubataCon la droga nell'intimo, dorme in un'auto rubata: arrestato - Il 4 ottobre i carabinieri a Firenze hanno arrestato un 23enne di origini marocchine per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. gonews.it scrive

firenze dormiva auto rubataFirenze, con il Gps ritrova il suo cellulare. Dentro l’auto del ladro un deposito di merce rubata - La notte del 4 ottobre il 22enne derubato aveva localizzato, grazie al gps, i l proprio cellulare rubato, la notte precedente, in via Alamanni, così ha avvisato la polizia. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Firenze Dormiva Auto Rubata