Firenze | dormiva in un auto rubata negli slip nascondeva cocaina 23enne arrestato
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze Oltrarno hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne di origine marocchina, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: firenze - dormiva
