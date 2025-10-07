Firenze bracconaggio | due falchi protetti abbattuti dai cacciatori vicino al Padule di Fucecchio
Il Wwf denuncia due "gravissimi atti di bracconaggio su specie protette in provincia di Firenze. Un giovane falco di palude (Circus aeruginosus), colpito da 18 pallini da caccia, è stato raccolto nella Piana fiorentina e un raro falco pellegrino (Falco peregrinus), anche questo colpito da arma da fuoco, sulle colline vicine al padule di Fucecchio" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: firenze - bracconaggio
TORNA "RECLUSI NEI DELFINARI": TAPPA A COMO IL 18 E IL 19 OTTOBRE! Dopo Milano, Firenze, Bologna, Arezzo, "Reclusi nei delfinari" arriva a Como al CO Vegan Festival. Sono davvero contento che questa mostra fotografica, che ho relizzato insieme - facebook.com Vai su Facebook
Rubano bancomat e ritirano mille euro. Il blitz dei ’Falchi’: tre uomini arrestati - Arresto in flagranza per tre uomini di 57, 56 e 48 anni sorpresi dai Falchi della squadra mobile di Firenze mentre prelevavano da uno sportello bancomat denaro con una carta rubata poco prima a una ... Da lanazione.it