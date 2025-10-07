Firenze al via il festival Middle East Now al cinema della Compagnia

Firenze, 6 ottobre 2025 - Martedì 7 ottobre alle ore 21 al Cinema La Compagnia di Firenze, opening night della sedicesima edizione del Middle East Now! - che quest'anno inaugura la "50 Giorni di Cinema a Firenze", con le sue narrazioni inedite dei diversi paesi che compongono il variegato panorama del Medio Oriente contemporaneo - con Synesthesia, special performance audovisiva del famoso fumettista e artista libanese Mazen Kerbaj, immagini e colori che dialogano con il suono, in un flusso sensoriale coinvolgente. Con la partecipazione del musicista Tony Elieh. Kerbaj presenterà prossimamente a Lucca Comics il suo ultimo libro ‘Gaza in my phone’, un graphic journalism e diario disegnato che è già diventato un simbolo di solidarietà globale per la tragedia del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, al via il festival Middle East Now al cinema della Compagnia

In questa notizia si parla di: firenze - festival

17 luglio, Nino D’Angelo inaugura il Musart Festival di Firenze

Firenze, arriva Roberto Vecchioni in concerto al Musart Festival

All’Hard Rock Cafè di Firenze arriva "Sanremo Rock & Trend Festival"

Dal a Firenze torna il festival di cinema ed eventi FILM Middle East NOW che ti fa scoprire il attraverso le storie di chi ci vive. Al Cinema La Compagnia e al Cinema Astra, film imperdibili e tanti ospiti speciali, con un fo - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - A #Firenze la VII edizione del Festival nazionale dell’economia civile #3ottobre #economia #NEWS #TV2000 @tg2000it @fnecfestival - X Vai su X

Firenze, al via il festival Middle East Now al cinema della Compagnia - Il 7 ottobre inaugurazione con la performance del fumettista Mazen Kerbaj e il film ‘Yalla Parkour’ di Aareb Zuaite ... Lo riporta msn.com

“Middle East Now!”: il festival cinematografico è a Firenze dal 7 al 12 ottobre - Palestina, Libano e Libia sono al centro della 16esima edizione del festival dedicato al cinema e alla cultura del Medio Oriente ... iodonna.it scrive