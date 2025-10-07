Fiorentina Fazzini e Dodò sono già a posto e puntano al Milan

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente di grave per il brasiliano e l'italiano, usciti malconci nel secondo tempo della sfida contro la Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

