Finto recruiter promette lavoro a giovane disoccupato | denunciato 33enne
La polizia di Catania ha individuato un 33enne del posto accusato di essersi spacciato per recruiter di una nota società di vigilanza, truffando un giovane disoccupato con un’offerta di lavoro fasulla.Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
