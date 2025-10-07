Finto cieco percepiva pensione e indennità da oltre vent’anni | arrestati coniugi a Castellammare di Stabia

CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli), 7 OTTOBRE 2025 – La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha arrestato una coppia di coniugi stabiesi, gravemente indiziati dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico in atti pubblici, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Secondo quanto emerso, l’uomo — formalmente riconosciuto come cieco assoluto — avrebbe in realtà simulato la propria condizione di disabilità, percependo per oltre vent’anni una pensione di invalidità e un’indennità di accompagnamento non dovute. Il danno stimato per l’erario supera i 150mila euro. 🔗 Leggi su Primacampania.it

