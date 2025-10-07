FInto cieco incassa la pensione di invalidità per 20 anni | coppia di Castellammare finisce in carcere

Un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, è stata eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di una coppia di coniugi di Castellammare di Stabia, indagati per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico in atti pubblici mediante induzione in errore di medici inquadrati in strutture pubbliche, relativi alla pensione di invalidità e all’indennità di accompagnamento erogate al marito riconosciuto falsamente cieco assoluto sebbene fosse solo ipovedente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

