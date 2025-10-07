Finlandia-Lituania Qualificazioni Mondiali Europa 09-10-2025 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Con la nuova pausa dei campionati si riparte nelle qualificazioni ai Mondiali e c’è in programma anche il match tra Finlandia e Lituania. Le due selezioni si trovano nel Gruppo G e necessitano fortemente di una vittoria se vogliono continuare a sperare nel sogno di raggiungere la fase finale del torneo, in programma l’anno prossimo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Finlandia-Lituania (Qualificazioni Mondiali Europa, 09-10-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
