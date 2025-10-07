Fingevano di essere addetti della banca per truffare i clienti | il bottino veniva speso da Leroy Merlin

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta di questa Procura della Repubblica - nei confronti di undici soggetti, di cui dieci in custodia in carcere ed. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

