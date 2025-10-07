Finge un malore va nel bagno del tribunale e sparisce | caccia all' uomo in Trentino

Trentotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È caccia all’uomo a Trento e fuori dal capoluogo: nel pomeriggio di martedì 7 ottobre si è verificata un’evasione, con un detenuto che, mentre si trovava nel tribunale cittadino, ha simulato un malore, riuscendo a darsi a una rocambolesca fuga.In base a quanto riferito dalla polizia, l’uomo, di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

