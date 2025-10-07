Final Fantasy Tactics rinasce | Ivalice tra strategia e nuove comodità

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles riporta sotto i riflettori un caposaldo del GdR strategico, aggiornandone ritmo, interfaccia e accessibilità senza intaccarne il carattere. Non è un rifacimento spettacolare, ma un lavoro puntuale che punta alla sostanza, allineando un classico del 1997 alle aspettative attuali e offrendo due modi distinti di viverlo: Enhanced e Classic. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, il ritorno di un classico senza tempo - (Adnkronos) – Ci sono giochi che, più che semplici prodotti d’intrattenimento, diventano pietre miliari nella storia del medium. Riporta msn.com

final fantasy tactics rinasceFinal Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, un immortale job system che premia la creatività - A quasi trent'anni dall'uscita, quello di Final Fantasy Tactics resta uno dei migliori job system di sempre, e oggi possiamo riscoprirne il valore in Final Fantasy Tactics - Lo riporta msn.com

