Final Fantasy Tactics rinasce | Ivalice tra strategia e nuove comodità

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles riporta sotto i riflettori un caposaldo del GdR strategico, aggiornandone ritmo, interfaccia e accessibilità senza intaccarne il carattere. Non è un rifacimento spettacolare, ma un lavoro puntuale che punta alla sostanza, allineando un classico del 1997 alle aspettative attuali e offrendo due modi distinti di viverlo: Enhanced e Classic. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

