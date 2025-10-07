Filippo Bisciglia spunta la foto con un’altra donna | Pamela Camassa già dimenticata? Scoppia il gossip

Dopo la notizia della separazione da Pamela Camassa, con cui ha condiviso ben diciassette anni di vita, Filippo Bisciglia è tornato al centro dei riflettori. Stavolta, però, non si tratta solo di sentimenti passati, ma di nuovi rumors che lo vedono coinvolto in un presunto flirt. A far esplodere il gossip è stato uno scatto pubblicato sui social che lo ritrae insieme a Maria Concetta Schembri, una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. Una semplice foto tra conoscenti o c’è dell’altro? Filippo Bisciglia e la fidanzata di Temptation Island: che c’è dietro?. L’immagine che ha acceso le voci è apparsa sull’account Instagram di Maria Concetta Schembri, ex partecipante di Temptation Island, che nel reality aveva condiviso l’avventura con l’allora compagno Angelo Scarpata. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Filippo Bisciglia, spunta la foto con un’altra donna: Pamela Camassa già dimenticata? Scoppia il gossip

