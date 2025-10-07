Dopo essersi lasciato da Pamela Camassa dopo 17 anni di relazione, Filippo Bisciglia è tornato protagonista sui social per alcuni gossip, che riguardano proprio la sua sfera privata. A far partire tutto una foto apparsa in queste ore che lo vede in compagnia di Maria Concetta Schembri, ex volto proprio del reality per coppie. Dando uno sguardo sui social, Maria Concetta Schembri, ex volto di Temptation Island, ha condiviso uno scatto proprio in compagnia di Bisciglia accompagnando il tutto da una breve didascalia: “Arriva lui. bello bello”, con tanto di tag al conduttore. Questo post è bastato per far partire le varie teorie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Filippo Bisciglia, flirt in corso con un’ex fidanzata di Temptation?