Filippine uomo si aggrappa a un albero durante un' alluvione

7 ott 2025

Una violenta alluvione ha colpito Maasim, nella provincia filippina di Sarangani, in seguito a ore di pioggia intensa. Le acque del torrente Tinago sono esondate, trascinando fango, detriti e massi lungo il corso. Alcuni tratti della strada verso General Santos City sono stati chiusi al traffico. Tra le immagini più drammatiche, quella di un uomo aggrappato a un albero per sfuggire alla corrente. Le autorità hanno invitato la popolazione a evacuare. Non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

