Fiere Progecta lancia gli appuntamenti autunnali con un occhio alla prossima Bmt
Pharmexpo, Gustus, Arkeda e Bmt. È fitto il calendario di fiere ultradecennali – ideate e organizzate dallaProgecta di Angioletto de Negri – che la Mostra d’Oltremare di Napoli si appresta ad ospitare tra ottobre e novembre, per poi dare spazio, a marzo, alla quasi trentennale Borsa Mediterranea. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Fiere, Progecta lancia gli appuntamenti autunnali con un occhio alla prossima Bmt - "La cornice si conferma quella del polo fieristico di Fuorigrotta che mi auguro possa essere riconosciuta all'altezza di una capitale economica come Napoli", afferma Angioletto de Negri ... Scrive dire.it
