Fiere Progecta lancia gli appuntamenti autunnali con un occhio alla prossima Bmt

Napolitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pharmexpo, Gustus, Arkeda e Bmt. È fitto il calendario di fiere ultradecennali – ideate e organizzate dallaProgecta di Angioletto de Negri – che la Mostra d’Oltremare di Napoli si appresta ad ospitare tra ottobre e novembre, per poi dare spazio, a marzo, alla quasi trentennale Borsa Mediterranea. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

