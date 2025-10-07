Fiere Progecta lancia gli appuntamenti autunnali con un occhio alla prossima Bmt

Pharmexpo, Gustus, Arkeda e Bmt. È fitto il calendario di fiere ultradecennali – ideate e organizzate dallaProgecta di Angioletto de Negri – che la Mostra d’Oltremare di Napoli si appresta ad ospitare tra ottobre e novembre, per poi dare spazio, a marzo, alla quasi trentennale Borsa Mediterranea. 🔗 Leggi su Napolitoday.it