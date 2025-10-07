Fiera del cicloturismo a Padova il più importante evento in Italia dedicato alle vacanze in bicicletta

Padovaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 27 al 29 marzo 2026 la Fiera di Padova ospiterà la Fiera del Cicloturismo, la più importante rassegna italiana dedicata al turismo in bicicletta, evento nazionale organizzato da Bikenomist.Dopo quattro edizioni svoltesi a Milano e Bologna, la Fiera del Cicloturismo arriva in Veneto e conta di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiera - cicloturismo

La Fiera del Cicloturismo approda a Padova per tre anni: «Una straordinaria conquista»

fiera cicloturismo padova pi249La Fiera del Cicloturismo si trasferisce in Veneto - La Fiera del Cicloturismo 2026 si terrà a Padova dal 27 al 29 marzo, confermandosi come evento di punta dell'intero settore ... Riporta bikeitalia.it

A Padova l'edizione 2026 della Fiera del Cicloturismo - Dal 27 al 29 marzo 2026 la Fiera di Padova ospiterà la Fiera del Cicloturismo, evento nazionale organizzato da Bikeconomist e premiato dalle Nazioni Unite nel 2021. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fiera Cicloturismo Padova Pi249