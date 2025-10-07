Tempo di lettura: < 1 minuto L’Amministrazione Comunale di Lacedonia è lieta di annunciare l’evento “Ricominciare da T(r)E – Istruzione, Lavoro, Mobilità”, che si terrà il 15 ottobre alle ore 19:00 presso il Teatro Comunale di Lacedonia. Un momento di confronto aperto e costruttivo sui temi fondamentali per il futuro delle nuove generazioni e per lo sviluppo del territorio: l’istruzione, il lavoro e la mobilità. Tre pilastri su cui costruire una Campania più equa, moderna e sostenibile. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Antonio Di Conza, interverranno importanti rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico: On. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fico e De Luca tornano in Irpinia, confronto su istruzione e lavoro