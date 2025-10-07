FIAT e Fiat Professional leader mercato italiano a settembre e nei primi nove mesi

(Adnkronos) – FIAT e Fiat Professional a settembre hanno consolidato la propria posizione di vertice nel mercato italiano, distinguendosi sia nel settore delle automobili sia in quello dei veicoli commerciali. Secondo l’elaborazione dei dati Dataforce, le immatricolazioni complessive hanno raggiunto quota 17.016 unità, pari all’11,9% di mercato, con una crescita di 2,7 punti percentuali rispetto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

