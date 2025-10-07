FI e Lega si spaccano sull'immunità di Ilaria Salis volano le accuse | Traditori Colpa vostra

Subito dopo che il Parlamento europeo ha confermato l'immunità di Ilaria Salis, con un solo voto di scarto, sono partite le accuse tra Lega e Forza Italia. Ha iniziato Matteo Salvini, attaccando chi "si dice di 'centrodestra'" e ha votato per l'immunità. Dopo la risposta di Antonio Tajani ("Non accettiamo calunnie") lo scontro si è acceso. 🔗 Leggi su Fanpage.it