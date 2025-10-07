FI e Lega si spaccano sull'immunità di Ilaria Salis volano le accuse | Traditori Colpa vostra
Subito dopo che il Parlamento europeo ha confermato l'immunità di Ilaria Salis, con un solo voto di scarto, sono partite le accuse tra Lega e Forza Italia. Ha iniziato Matteo Salvini, attaccando chi "si dice di 'centrodestra'" e ha votato per l'immunità. Dopo la risposta di Antonio Tajani ("Non accettiamo calunnie") lo scontro si è acceso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: lega - spaccano
L’Europarlamentare della Lega Roberto Vannacci. Reggio Calabria 3 ottobre 2025 #robertovannacci #lega #reggiocalabria #calabria 5/6 OTTOBRE VOTA MATTIANI - facebook.com Vai su Facebook
L’ospedale unico del Vco è un caso: la Regione dà il via libera e la Lega si spacca - X Vai su X
Il centrodestra si spacca sul terzo mandato, FI e FdI bocciano la proposta della Lega - Ancora una volta la proposta della Lega per permettere un terzo mandato ai presidenti di Regione non è andata da nessuna parte. Riporta fanpage.it
Patto sull'edilizia. Bussolati apre a Fi - Ieri sul Giornale l'assessore regionale di Forza Italia Gianluca Comazzi (nella foto) h ... Secondo msn.com