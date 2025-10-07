FI e Lega si spaccano sull'immunità di Ilaria Salis volano le accuse | Traditori Colpa vostra

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Subito dopo che il Parlamento europeo ha confermato l'immunità di Ilaria Salis, con un solo voto di scarto, sono partite le accuse tra Lega e Forza Italia. Ha iniziato Matteo Salvini, attaccando chi "si dice di 'centrodestra'" e ha votato per l'immunità. Dopo la risposta di Antonio Tajani ("Non accettiamo calunnie") lo scontro si è acceso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lega - spaccano

Il centrodestra si spacca sul terzo mandato, FI e FdI bocciano la proposta della Lega - Ancora una volta la proposta della Lega per permettere un terzo mandato ai presidenti di Regione non è andata da nessuna parte. Riporta fanpage.it

fi lega spaccano sullPatto sull'edilizia. Bussolati apre a Fi - Ieri sul Giornale l'assessore regionale di Forza Italia Gianluca Comazzi (nella foto) h ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fi Lega Spaccano Sull