Festival Valtellina vs Brianza | sa fem mangem?
Dal 17 al 19 ottobre, Tipico Eventi torna a Barzanò con il gustosissimo format “Festival Valtellina vs Brianza”, l’evento dedicato alle migliori specialità culinarie del Nord Italia. Si terrà una vera e propria sfida gastronomica tra i grandi piatti della tradizione valtellinese e brianzola, in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: festival - valtellina
Festival della Valtellina, Danza Estate e feste: cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Festival della Valtellina, Ragnarok, tributo agli U2, polenta e sagre: il week-end in provincia
BARZANÒ (LC) - FESTIVAL VALTELLINA VS BRIANZA - facebook.com Vai su Facebook