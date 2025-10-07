Festival di Sanremo il Comune affida la gestione alla Rai ma la battaglia legale non è finita

Repubblica.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il contenzioso nato dalla sentenza del Tar del 2024 che obbliga l’amministrazione a scegliere l’organizzatore con una gara pubblica. 🔗 Leggi su Repubblica.it

festival di sanremo il comune affida la gestione alla rai ma la battaglia legale non 232 finita

© Repubblica.it - Festival di Sanremo, il Comune affida la gestione alla Rai, ma la battaglia legale non è finita

In questa notizia si parla di: festival - sanremo

FUMATA NERA! RAI E SANREMO AD UN PASSO DAL DIVORZIO. FESTIVAL VERSO ALTRI LIDI?

Il Festival della Canzone Italiana resta a Sanremo fino al 2028: possibile “proroga per un ulteriore biennio”

All’Hard Rock Cafè di Firenze arriva "Sanremo Rock & Trend Festival"

festival sanremo comune affidaFestival di Sanremo, Comune approva nuova convenzione con la Rai per il triennio 2026-2028 - Tra le novità l’istituzione di un osservatorio permanente di monitoraggio sull’attuazione della convenzione e di impulso per lo sviluppo futuro del Festival ... Come scrive telenord.it

festival sanremo comune affidaApprovata la nuova convenzione tra Comune e Rai per il Festival di Sanremo - Il Comune di Sanremo, titolare esclusivo dei marchi legati al Festival, ha riconosciuto formalmente alla Rai la titolarità del progetto artistico per le edizioni oggetto della convenzione, confermando ... Scrive riviera24.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Sanremo Comune Affida