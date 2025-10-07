Festival dello Sport | tutto ciò che dovete sapere
Dal 9 al 12 ottobre Trento ospiterà i migliori sportivi italiani e non solo: ecco tutto quello che c'è da sapere sul Festival dello Sport 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: festival - sport
Baia Flaminia, gran folla al Festival del mare. Dimostrazioni su sport e soccorsi
Al 45° Paladino d’oro sport film festival 150 film da 35 nazioni, edizione da record per la rassegna 2025
Sport e cinema a Sestriere: nasce "Sport Awards Film Festival"
Trento apre le sue porte al Festival dello Sport, ma non solo: scopri i valori olimpici e paralimpici nei musei del Trentino Visit Trentino Il Festival dello Sport di Trento #visittrentino - facebook.com Vai su Facebook
Tutta l'atletica del Festival dello Sport - "Adrenalina pura", come quella vissuta ai Mondiali di Tokyo e negli altri eventi internazionali della stagione. Secondo fidal.it
Da Furlani a Battocletti: la migliore atletica italiana si prepara per il Festival dello Sport - Passerella per tutti i medagliati azzurri ai Mondiali di Tokyo, più Iapichino, Doualla e Tamberi per la grande inaugurazione ... Lo riporta gazzetta.it