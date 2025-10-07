Festival dello Sport | tutto ciò che dovete sapere

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 al 12 ottobre Trento ospiterà i migliori sportivi italiani e non solo: ecco tutto quello che c'è da sapere sul Festival dello Sport 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

festival sport tutto ci242Tutta l'atletica del Festival dello Sport - "Adrenalina pura", come quella vissuta ai Mondiali di Tokyo e negli altri eventi internazionali della stagione. Secondo fidal.it

festival sport tutto ci242Da Furlani a Battocletti: la migliore atletica italiana si prepara per il Festival dello Sport - Passerella per tutti i medagliati azzurri ai Mondiali di Tokyo, più Iapichino, Doualla e Tamberi per la grande inaugurazione ... Lo riporta gazzetta.it

