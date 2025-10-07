Festival dello Sport giovedì il via | scarica il programma completo

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campioni, incontri, presentazioni e non solo: ecco che cosa succederà nei 4 giorni della ottava edizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Festival dello Sport, giovedì il via: scarica il programma completo

In questa notizia si parla di: festival - sport

Tutta l'atletica del Festival dello Sport - Da giovedì 9 a domenica 12 ottobre torna a Trento il Festival dello Sport: Nadia Battocletti è tra i grandi ospiti con Tamberi, Furlani, Palmisano, Fabbri, Dallavalle, Doualla, Iapichino. Da fidal.it

Non solo shopping, Le Gru ospita lo Sport Festival: prove gratis per tutti - Sabato 11 e domenica 12 ottobre, il Centro Commerciale ospiterà lo Sport Festival, confermando la sua vocazione a essere ... Lo riporta torinotoday.it

