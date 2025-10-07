Festival dello Sport di Trento l’atletica protagonista con Tamberi Furlani Iapichino e le stelle azzurre

Dal 9 al 12 ottobre incontri, interviste e spettacolo tra piazza Duomo, Teatro Sociale e le principali location della città. “Adrenalina pura”, come ai Mondiali di Tokyo e nei grandi eventi internazionali, ma questa volta sotto le Dolomiti. L’atletica leggera sarà al centro dell’ottava edizione del Festival dello Sport di Trento, organizzato da Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing da giovedì 9 a domenica 12 ottobre. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it