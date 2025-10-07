“Sentirsi in società. Attenzione, cura e sostenibilità “ è il tema, decisamente ricco di significati, anche alla luce della situazione internazionale, della decima edizione del “ Festival della Sociologia “ che venerdì e sabato farà di Narni il cuore pulsante della sociologia nazionale ed internazionale. Il programma, presentato ieri, propone oltre 50 eventi e centinaia di ospiti, tra addetti ai lavori e non, protagonisti in quattro location, Teatro Manini, Casa del Popolo, Auditorium San Domenico e Sala Digipass. La presentazione del Festival, ieri pomeriggio, è stata preceduta dalla cerimonia di affissione, a Palazzo Sacripanti, sede narnese di UniPg, della targa (nella foto) dell’Associazione Festival della Sociologia, che organizza e promuove la kermesse e che con questo riconoscimento, radica e consolida, ancora di più, il filo che unisce Narni al ‘suo’ Festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival della Sociologia, decima edizione a Narni. Boom di incontri tra “attenzione, cura e sostenibilità“