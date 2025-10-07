Festival della Sociologia decima edizione a Narni Boom di incontri tra attenzione cura e sostenibilità
“Sentirsi in società. Attenzione, cura e sostenibilità “ è il tema, decisamente ricco di significati, anche alla luce della situazione internazionale, della decima edizione del “ Festival della Sociologia “ che venerdì e sabato farà di Narni il cuore pulsante della sociologia nazionale ed internazionale. Il programma, presentato ieri, propone oltre 50 eventi e centinaia di ospiti, tra addetti ai lavori e non, protagonisti in quattro location, Teatro Manini, Casa del Popolo, Auditorium San Domenico e Sala Digipass. La presentazione del Festival, ieri pomeriggio, è stata preceduta dalla cerimonia di affissione, a Palazzo Sacripanti, sede narnese di UniPg, della targa (nella foto) dell’Associazione Festival della Sociologia, che organizza e promuove la kermesse e che con questo riconoscimento, radica e consolida, ancora di più, il filo che unisce Narni al ‘suo’ Festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: festival - sociologia
Narni, decima edizione del ‘Festival della Sociologia’: “Un dialogo aperto tra accademici, operatori sociali, istituzioni, artisti e cittadini”
https://terninrete.it/notizie-di-terni-al-via-il-festival-della-sociologia-di-narni/ Vai su Facebook
Narni celebra i dieci anni del Festival della sociologia - X Vai su X
Sign Festival alla decima edizione, design e moda sostenibile - Giunto alla sua decima edizione, il Sign Festival (nato come Barolo Fashion Show) si prepara a celebrare un traguardo importante con un programma ricco di eventi, incontri e performance, all'insegna d ... Da msn.com
FESTIVAL MENS-A 2025, VISIONE E PROMESSA IL TEMA DELLA DECIMA EDIZIONE - Nel video l’intervista a: – Carlo Varotti, Docente Letteratura italiana Università Parma – Roberto Celada Ballanti, Docente Filosofia del dialogo interreligioso Università Genova “Visione e promessa”: ... Da tvqui.it