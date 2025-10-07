Festival della carbonara vs cucina greca

Dal 17 al 19 ottobre Tipico Eventi torna a Villafranca di Verona con un nuovo e gustosissimo format: il Festival della Carbonara VS Cucina Greca! Un viaggio gastronomico per gustare gli antichi sapori della tradizione greca e romana, rimanendo a pochi passi da casa. Il “cibo degli imperatori”. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: festival - carbonara

