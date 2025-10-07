Festival degli spazi recuperati con 25 associazioni protagoniste
Torna ‘Spazio Comune’, il festival che mette al centro il recupero e la restituzione alla collettività di spazi pubblici in passato poco utilizzati e oggi rinati grazie alla volontà dell’amministrazione comunale che, tramite un bando pubblico, li assegna alle associazioni del territorio mettendo a loro disposizione una sede stabile e creando vere e proprie reti di realtà. Sabato 11 ottobre, dalle 15, piazza della Libertà ospiterà laboratori, attività sportive e culturali, esibizioni dal vivo e momenti di incontro, con protagoniste le realtà associative che animano la rete ‘Spazio Comune’. Saranno presenti le associazioni: Asd Macanin, Arci Romagna Cesena-Rimini, Csi Cesena, Auser, Gruppo fotografico 93, Anpi Cesena, Associazione culturale Barbablu, Cai Cesena, Scout CngeiCesena, Compagnia Fuori Scena, Ente Nazionale Sordi (Ens), Genitori Ragazzi Down, Eureka, Artincounselling, Limo Aps, Scartiamo e Sport Time Ssd. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: festival - spazi
L'estate è a ritmo di musica: la musica di "Versus Festival" e ospiti di fama nazionale incendiano gli spazi del locale da ballo della città
Venezia Jazz Festival, Adam Holzman Trio in concerto negli spazi di Combo
'Fu Me' festival celebra la sesta edizione con 'Città Viva' un omaggio agli spazi urbani
Festival dell’Educazione – Dai territori alla comunità: spazi, giovani, futuro Venerdì 3 ottobre, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, si è tenuto l’incontro “Dai territori alla comunità: spazi, giovani, futuro” all’interno del Festival dell’Educazio Vai su Facebook