festival degli spazi recuperati con 25 associazioni protagoniste

Torna ‘Spazio Comune’, il festival che mette al centro il recupero e la restituzione alla collettività di spazi pubblici in passato poco utilizzati e oggi rinati grazie alla volontà dell’amministrazione comunale che, tramite un bando pubblico, li assegna alle associazioni del territorio mettendo a loro disposizione una sede stabile e creando vere e proprie reti di realtà. Sabato 11 ottobre, dalle 15, piazza della Libertà ospiterà laboratori, attività sportive e culturali, esibizioni dal vivo e momenti di incontro, con protagoniste le realtà associative che animano la rete ‘Spazio Comune’. Saranno presenti le associazioni: Asd Macanin, Arci Romagna Cesena-Rimini, Csi Cesena, Auser, Gruppo fotografico 93, Anpi Cesena, Associazione culturale Barbablu, Cai Cesena, Scout CngeiCesena, Compagnia Fuori Scena, Ente Nazionale Sordi (Ens), Genitori Ragazzi Down, Eureka, Artincounselling, Limo Aps, Scartiamo e Sport Time Ssd. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

