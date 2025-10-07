Festeggiano compleanno della figlia poi vengono trovati morti nella vasca del motel | Mix alcol e droghe

I fatti sono avvenuti lo scorso agosto a São José, in Brasile. Jeferson Luiz Sagaz e Ana Carolina Silva hanno festeggiato il quarto compleanno della loro figlioletta, poi sono andati in un motel: il giorno dopo sono stati trovati morti in un vasca da bagno. Il caldo estremo e l’acqua bollente avrebbe provocato loro un colpo di calore fatale. La coppia avrebbe però consumato alcol e droghe prima di perdere i sensi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: festeggiano - compleanno

Pasta fresca da 40 anni, i fratelli Carla e Luciano festeggiano il compleanno dell'attività con la clientela

Spagna: Madrid, panda giganti festeggiano compleanno a Zoo Aquarium

Dire wolves di colossal festeggiano un anno: la storia del compleanno di romulus e remus

Questa domenica, abbiamo festeggiato a tutti gli alunni che festeggiano il suo compleanno nel messe di settembre. Che il Signore gli benedica e continui a benedire la loro vocazione. - facebook.com Vai su Facebook

Festeggiano compleanno della figlia, poi vengono trovati morti nella vasca del motel: “Mix alcol e droghe” - Jeferson Luiz Sagaz e Ana Carolina Silva hanno festeggiato il quarto compleanno della loro figlioletta, poi sono andati in un motel: il g ... Da fanpage.it

I Beckham festeggiano la figlia Harper. E Brooklyn si “riavvicina” alla famiglia - La prima a condividere gli auguri per la piccola Harper è stata Victoria Beckham: un carosello di foto e video, dalla sua infanzia fino a oggi, accompagnato da una didascalia che dice tutto. Riporta dilei.it