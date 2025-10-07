Festa di san Callisto a Ripacorbaria di Manoppello | il programma civile

Ilpescara.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La frazione di Ripacorbaria a Manoppello si prepara a celebrare la tradizionale festa in onore di Madonna del Parto, sant'Antonio, san Rocco e san Callisto Papa.Organizzata dal comitato feste con il patrocinio del comune, la festa patronale si svolgerà dall'11 al 14 ottobre, offrendo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festa - callisto

Torna la festa patronale a Ripacorbaria di Manoppello: ecco il programma civile - Manoppello (PE) – La frazione di Ripacorbaria a Manoppello (Pe), si prepara a celebrare la tradizionale Festa in onore di: Madonna del Parto, Sant’Antonio, San Rocco e San Callisto Papa. Secondo wallnews24.it

Cerca Video su questo argomento: Festa San Callisto Ripacorbaria