Festa di laurea si trasforma in aggressione con coltelli e mazze da baseball | più di 10 i feriti
Da momento di festa a feroce aggressione, con mazze da baseball e martelli. A Pisa una festa di laurea con una cinquantina di ragazzi tra i 25 e i 30 anni, soprattutto medici e ingegneri, è degenerata in una violenta aggressione. A scatenare la rissa, come scrive il Tirreno, un assalto da parte di persone che volevano partecipare alla festa, erano state respinte e per reazione si sono ripresentate armate di mazze da baseball, coltelli e martelli. Alla fine i feriti sono stati più di dieci, almeno due quelli trasportati in ospedale con prognosi fino a cinque giorni. Il tutto è accaduto nella notte tra venerdì 3 ottobre e sabato 4 alla palestra Judo Champion di via Carlo Francesco Gabba, vicino al polo universitario di Ingegneria e all’ospedale Santa Chiara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Chi era Simona Cinà, la pallavolista trovata morta in piscina durante una festa di laurea
Simona Cinà morta a 20 anni alla festa di laurea: Bagheria, cosa non torna
Simona Cinà morta in piscina alla festa di laurea, i dubbi degli inquirenti: i graffi sul petto, gli alcolici spariti e il dna prelevato a un invitato
