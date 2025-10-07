Festa di laurea si trasforma in aggressione con coltelli e mazze da baseball | più di 10 i feriti

Da momento di festa a feroce aggressione, con mazze da baseball e martelli. A Pisa una festa di laurea con una cinquantina di ragazzi tra i 25 e i 30 anni, soprattutto medici e ingegneri, è degenerata in una violenta aggressione. A scatenare la rissa, come scrive il Tirreno, un assalto da parte di persone che volevano partecipare alla festa, erano state respinte e per reazione si sono ripresentate armate di mazze da baseball, coltelli e martelli. Alla fine i feriti sono stati più di dieci, almeno due quelli trasportati in ospedale con prognosi fino a cinque giorni. Il tutto è accaduto nella notte tra venerdì 3 ottobre e sabato 4 alla palestra Judo Champion di via Carlo Francesco Gabba, vicino al polo universitario di Ingegneria e all’ospedale Santa Chiara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

