Festa di fine anno 2025 arriva il bando per Comune di Arezzo per organizzarla

Arezzo, 7 ottobre 2025 – . Pubblicato l'avviso pubblico per l'organizzazione della festa di fine anno e l'erogazione dei relativi contributi, il cui importo massimo è pari a 70.000 euro a parziale rimborso delle spese sostenute dagli organizzatori. I progetti dovranno essere presentati entro le 13:00 di martedì 28 ottobre corredati dalla documentazione disponibile al link https:www.comune.arezzo.itnode23306 Dovranno dettagliare il programma delle attività previste durante la serata, dall'animazione all'intrattenimento, dal brindisi all'evento musicale, l'indicazione delle misure e dei dispositivi previsti dai piani sicurezza e assistenza, il prospetto economico-finanziario.

Festa per il bimbo autistico senza lieto fine

Si muove la città, fino alla fine. Grande festa al Dall’Ara per le Vetrine rossoblù. L’impegno di una comunità sempre a fianco del Bologna

Festa di fine anno solidale alla Scuola Ventena. Raccolti oltre mille euro da destinare alla 'Prima Coccola'

TANTI AMICI PER LA FESTA DELLA MELA Fine settimana di sole, sapori e profumi con la Festa della Mela con gli amici della ProLoco Luvinate Grazie a tutti - facebook.com Vai su Facebook

