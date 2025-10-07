Festa delle offerte Prime 2025 | i 15 cofanetti da collezione tra film e serie tv da non perdere
In occasione della sua Festa delle Offerte Prime 2025, Amazon ha dato il via a una serie di sconti dedicati anche all'homevideo. Abbiamo scelto per voi le 15 migliori proposte tra DVD, Blu-ray, 4K UHD, cofanetti e steelbook In occasione della Festa delle Offerte Prime 2025 in corso, che si concluderà alle 23:59 dell'8 ottobre, è possibile trovare su Amazon anche alcune offerte molto interessanti riguardanti l'homevideo, con tanti prodotti a prezzi scontati. Ancora poco tempo di shopping dunque per gli abbonati ad Amazon Prime, che oltre a una lista lunghissima di occasioni e offerte, ne potranno appunto trovare parecchie anche tra DVD, Blu-ray e 4K UHD, senza trascurare le amate Steelbook da collezione, in queste ore disponibili a prezzo ribassato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
