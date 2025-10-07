Festa del volontariato e delle associazioni a Piazzola sul Brenta

Terza Festa del Volontariato e delle Associazioni: una settimana di solidarietà, partecipazione e comunità. La Pro Loco di Piazzola sul Brenta presenta la terza edizione della Festa del Volontariato e delle Associazioni, in programma dall’11 al 18 ottobre 2025.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: festa - volontariato

Stand gastronomico, doppio concerto e area bimbi: volontariato in festa con la 'Serata per un amico'

Oggi la grande festa del volontariato

La grande festa del volontariato. Il tema? Il sorriso

Festa del Volontariato 2025 Anche quest’anno la Croce Verde di Ascoli Piceno ha partecipato con orgoglio alla Festa del Volontariato, una giornata dedicata alla solidarietà, alla collaborazione e all’impegno delle associazioni che operano ogni giorno al se Vai su Facebook

Festa del volontariato 2025 Grazie di cuore a tutti i nostri volontari e volontarie #ProgettoArca #Volontariato - X Vai su X

Festa del volontariato e delle associazioni a Piazzola sul Brenta - Terza Festa del Volontariato e delle Associazioni: una settimana di solidarietà, partecipazione e comunità. Secondo padovaoggi.it

Piazzola sul Brenta, torna la Festa del Volontariato e delle Associazioni - Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 Piazzola sul Brenta ospiterà la 3ª edizione della Festa del Volontariato e delle Associazioni, un appuntamento che mette al centro la solidarietà, l’impegno civico ... Si legge su padovaoggi.it